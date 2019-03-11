Гидрометцентр: Мартовская погода изменчивей капризной женщины

Научный руководитель Роман Вильфанд рассказал НСН, когда ждать весну.

Мартовская погода не сможет порадовать москвичей весенним теплом на этой неделе. Об этом НСН рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, весной погода более изменчивая, чем поведение капризной женщины.

«В понедельник будет теплая, хмуроватая погода, небольшой дождик. А во вторник уже температура будет в основном ниже нуля, -2…-4С°. Связано это с тем, что циклон, который сейчас находится над Москвой, обусловливает перевоз воздушных масс с юга. Мы находимся в его третьей части. Уже завтра он перемещается на восток, и мы окажемся в его тыловой части, поэтому будет похолодание», — рассказал Вильфанд.

По его словам, наиболее заметное похолодание произойдет в среду, 13 числа. Ночью столбик термометра опустится до -12…-14С°, правда только в некоторых местах. В основном в столице будет наблюдаться температура -4…-7С°. Однако уже в четверг днем столичный воздух прогреется до +3…+4С°, рассказал синоптик. При этом он посоветовал все же не рассчитывать на мартовское тепло.

«В марте на атмосферное тепло рассчитывать не нужно. Только на душевное. Это закон такой, ничего не сделаешь», — сказал собеседник агентства.

По его словам, настоящую весну можно ждать не раньше середины апреля. К концу марта-началу апреля должен окончательно сойти снег, и к середине следующего месяца воздух должен прогреться до +15С°.

Напомним, ранее синоптики признали февраль одним из самых тёплых месяцев в XXI веке. Среднемесячная температура превысила климатические нормы более чем на 6С°.