Экватор марта в Москве открыл путь на потепление

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Ведущий специалист Гидрометцентра рассказала НСН, какой будет погода в ближайшие выходные и на будущей неделе.

Первый весенний месяц пересёк экватор, и весна уже начинает радовать жителей центрального региона России солнечным теплом. Пусть пока рано задумываться о смене гардероба на полностью весенний, некоторые поблажки уже возможны. В предстоящие выходные, 16 и 17 марта москвичей ожидает небольшое потепление, однако на дорогах и тротуарах сохранится гололёд. Об этом в эфире НСН предупредила ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Все уже почувствовали в Москве, что погода меняется. И надо сказать, что теперь она будет меняться не так резко и часто, как это было в предыдущий месяц. И самое главное — это повышение температурного фона, уход среднесуточной температуры в положительные значения. Снег активно продолжит таять, и когда облаков на небе будет немного, к положительной температуре прибавится прогрев воздуха. Но пока погоду у нас будет определять циклон. Это значит, что она будет ветреной и влажной, с осадками. Будет много облаков, так как циклон приближается к нам с северо-запада, поэтому падает давление. Минимальное давление придётся как раз на предстоящие выходные. В ночь на субботу в Москве минимальная температура -1С°…-3 С°, в Подмосковье от -1 С° до -6 С°. Пройдёт небольшой снег. На дорогах будет скользко, гололедица ещё сохранится в ближайшие дни. Днём в субботу максимальная температура в столице 0…+2 С°, по области 0…+5 С°, местами пройдут небольшие осадки. Ветер умеренный юго-восточного направления. В воскресенье ночью около ноля, а днём уже повысится до +3 С°…+5 С° в Москве, и по области +1 С°…+6 С°. Местами будут небольшие осадки», — поделилась Марина Макарова.

Более ощутимое потепление ожидается в начале грядущей недели, однако, осадки пока что сохранятся. Местами, по словам собеседницы НСН, они будут в виде дождя, а иногда, в основном по ночам, в виде снега. В целом же, погода будет более весенней, чем в прошлом году в аналогичный период.

«И начало следующей недели нас порадует более тёплой погодой. Это пока околонулевая погода в ночные часы, а днём в понедельник в Москве будет уже +5 С°…+7 С°, и в Подмосковье от +3 С° до +8 С°. Примерно такой же температурный фон сохранится до середины недели, при этом будут небольшие осадки. Во вторник и среду они будут уже умеренной интенсивности. При относительно высокой температуре в +3 С°…+8 С° это, скорее всего, будет дождь, а ночью осадки в смешанной фазе, так что снег мы ещё местами будем видеть. В целом температурный фон будет превышать норму на 4 С°…5 С°. То есть, весна к нам приходит немного раньше в этом году», — заключила Макарова.

Напомним, в эту пятницу, 15 марта, в столице наблюдалось +2...+4 С°, по области от 0 до +5 С°. Также синоптики отмечали, что ветер будет южным со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление, по предварительным прогнозам, должно понизиться до 744 миллиметров ртутного столба.