Минздрав поддержал идею оплаты фитнеса сотрудникам крупных компаний

Минздрав поддержал инициативу депутата Госдумы Дмитрия Свищева обязать крупные компании оплачивать работникам фитнес. Об этом сообщил замглавы ведомства Олег Салагай «РИА Новостям».

По словам Салагая, такая идея, по сути, является экономическим стимулом, который способен оказать положительное влияние на рост числа сотрудников, занимающихся спортом, передает RT.

Отметим, что подобная идея уже несколько лет обсуждается в парламенте. В октябре 2014 года заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов предлагал обязать работодателей и федеральный бюджет частично компенсировать работникам занятия спортом, напоминают «Известия».

Ранее в Минздраве открестились от идеи введения акцизов на колбасу и сосиски. При этом министр здравоохранения Вероника Скворцова посоветовала россиянам не злоупотреблять колбасой, объяснив это вредностью продукта. В этой связи кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева в эфире НСН призвала соотечественников считать колбасу деликатесом.