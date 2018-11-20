Россиян призвали считать колбасу деликатесом

Диетолог в эфире НСН рассказала, что людям можно съедать пару подобных бутербродов в неделю.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова посоветовала россиянам не злоупотреблять колбасой. Такую рекомендацию она объяснила вредностью продукта. При этом глава ведомства уточнила, что Минздрав не является автором идеи введения акцизов на продукцию переработки красного мяса.

В свою очередь,в эфирерассказала, сколько можно есть колбасы

«Если мы будем эпизодически к этому прибегать – пару бутербродиков в неделю – ничего страшного не будет. Это не должно быть основой питания. Эпизодически такие продукты появляться могут на столе у каждого человека. Это некий деликатес, его (бутерброд с колбасой – примечание НСН) надо воспринимать как деликатес, который мы можем есть не с целью наесться, а с целью побаловать вкусовые рецепторы, напомнить вкус этого продукта, чтобы убедиться в том, что ничего такого особенного в составе этого продукта нет», - пояснила диетолог.

В то же время Маргарита Королева подчеркнула, что «в составе таких продуктов питательной ценности нет никакой, а букет химических компонентов есть».

Ранее СМИ сообщили, что в РФ могут ввести акцизы на колбасу, сосиски и бекон. Из-за этого стоимость продукции может вырасти на 30%. С такой инициативой выступил экспертный совет при правительстве в отзыве на программу «Укрепление общественного здоровья». Специалисты уверены, что налог поспособствует оздоровлению нации и внесёт свой вклад в увеличении продолжительности жизни граждан.