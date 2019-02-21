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Минтруд пересчитает индексацию пенсий по поручению Путина

21 Февраля 2019 в 15:26
Минтруд пересчитает индексацию пенсий по поручению Путина

Минтруд изменит схему начисления социальных доплат для перерасчета пенсий.

20 февраля в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин потребовал изменить существующую систему начисления доплат.

Сейчас доплата полагается только тем пенсионерам, у кого общая сумма выплат ниже прожиточного минимума в регионе, сообщает Ura.ru.

В ведомстве сообщили, что схема будет изменена так, чтобы уровень социальной выплаты достиг прожиточного минимума пенсионера в регионе и пенсионер получал сумму, превышающую прожиточный минимум на уровень индексации пенсии и доплаты.

Ранее глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал НСН, почему законопроект о наследовании пенсий не будет принят Госдумой.

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