Сенатор: В России не будет наследования пенсий

Глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский рассказал НСН, почему коллеги из нижней палаты не одобрят инициативу.

Госдума РФ в четверг, 21 февраля рассмотрит законопроект о наследовании страховых пенсий. Согласно инициативе, гражданин, который в течение жизни уплачивал страховые пенсионные взносы, должен иметь гарантии по их возврату либо в виде страховой пенсии, либо в виде выплат наследникам, пишет «Российская газета». Для этого депутаты предлагают установить «гарантированный период получения страховой пенсии по старости». Он будет рассчитываться, исходя из ожидаемой продолжительности жизни в стране плюс пять лет. В этот период гражданин либо его наследник смогут гарантированно получить страховую пенсию.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал НСН, почему законопроект о наследовании пенсий не будет принят (слушайте аудио).

«Этот закон не будет принят, потому что он не несет под собой фундаментального характера, и, я бы сказал, что он подрывает основной принцип страховой пенсии. Смысл страховой пенсии, тем более в солидарной системе, которая у нас, заключается в том, что платят все, а получают пенсию не все. Для этого нужно выполнять ряд условий. Если вы например не отработали необходимого производственного стажа или не внесли необходимый объем средств в пенсионную систему, вы не получите оттуда страховой пенсии. Это основные постулаты пенсионной системы», — рассказал сенатор.

Ранее директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН высказал мнение, что законопроект о наследовании пенсий разумный, но отметил отсутствие шансов на его принятие Госдумой.

Напомним, что 20 февраля в послании Федеральному собранию российский президент Владимир Путин предложил с 2019 года индексировать пенсии и ежемесячные денежные выплаты сверх прожиточного минимума пенсионера.