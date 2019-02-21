Куклачёв: Кошка Лагерфельда не будет сильно печалиться из-за его смерти

ФОТО: plkdenoetique.com

Руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачёв рассказал НСН, как домашние животные переносят утрату хозяев.

Кошка легендарного модельера Карла Лагерфельда Шупетт поблагодарила интернет-пользователей за соболезнования, которые они выразили в связи со смертью кутюрье. Соответствующий пост появился в её Instagram. Снимок, на котором кошка запечатлена в траурной шляпке с вуалью, сопровождает подпись:«Спасибо всем за слова сочувствия». Шупетт также отмечает, что намерена соблюдать траур «с разбитым сердцем» и приложит все усилия, чтобы жить без своего именитого хозяина «как самостоятельная женщина».

Руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачёв в беседе с НСН высказал мнение о том, что такая публичная демонстрация чувств – это всё-таки причуды миллионеров:

«Животное же спокойно живет в своём естественном состоянии, переносит всё «натурально». Хотя, кот моего дедушки, когда тот умер, просто ушёл из дома. Вот так он переживал утрату человека, с которым всё по-настоящему. Но это всё, скажем так, в простых условиях. У Карла Лагерфельда всё иначе: нет семьи, детей нет. Он жизнь построил так, что всё своё состояние оставил кошке. Кошка, как и собака, конечно, печалится. Но у них это менее развито. Кошки всё же привязываются не к человеку, а больше к месту. Там у неё огромный дом, всё богато, много еды и так далее», - отметил собеседник НСН.

Резюмируя, Юрий Куклачёв напомнил, что кошки в его жизни играют огромную роль, подчеркнув, то иногда они бывают более человечными, чем люди.

Напомним, ранее стало известно, что кошка Шупетт унаследовала часть состояния скончавшегося 19 февраля Карла Лагерфельда. При этом точная сумма, которая достанется любимице кутюрье, не называется.

Кошка бирманской породы появилась у Лагерфельда в 2011 году. Модельер был очень привязан к ней и неоднократно говорил, что если бы можно было жениться на кошке, он сочетался бы с Шупетт браком. Она неоднократно принимала участие в модных фотосессиях, под ее именем выпускались многочисленные товары — например, ароматические свечи, косметика и коллекция обручальных колец. От имени Шупетт написана книга. У кошки также есть аккаунты в Twitter, Instagram, Facebook и даже именной банковский счет.