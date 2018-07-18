Метания Трампа в вопросе вмешательства РФ в выборы назвали «легким компромиссом»

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Эдуард Лозанский в эфире НСН заявил, что Путин прекрасно понимает, почему Трамп вынужден на ходу менять свое мнение.

Президент США Дональд Трамп отказался от своих слов, сказанных в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, пишет «Свободная пресса». Перед встречей с конгрессменами он согласился с выводами американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. При этом президент оговорился, что сговора не было, да и вмешательство не имело никакого эффекта.

Президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН предложил не придавать большого значения заявлению Трампа, которое, по мнению эксперта, имеет компромиссный характер.

«Иногда приходится идти на лёгкий компромисс, чтобы снизить накал ненависти, который на него обрушился… Даже единичные СМИ, поддерживающие Трампа, такие, как телеканал Fox News и газета The Washington Times, выступили с критикой. Поэтому ему пришлось идти на маленькие компромиссы. Путин это прекрасно понимает. И все, кто поддерживает Трампа, включая меня, это понимают. Ничего страшного здесь нет», — подчеркнул американист.

По словам Лозанского, поведение Трампа на встрече в Хельсинки - лишь предлог для его противников, чтобы лишний раз поднять вопрос об импичменте.

«Вспомним, что Никсона тоже не очень жаловали, но такого шквала ненависти в его адрес не было. Все прекрасно понимают, что дело не в том, что он говорил, как вёл себя на встрече с Путиным. Просто его ненавидят, его хотят свергнуть и чтобы он не сделал – всё для них плохо. Надо вспомнить его знаменитое изречение: «Если бы Путин сдал мне Москву, то меня всё равно бы ругали, почему он не сдал мне Санкт-Петербург», — заключил он.

Напомним, американский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер раскритиковал выступление американского лидера Дональда Трампа на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным 16 июля. «Мягкая раскисшая макаронина», «маленький фанат» - такие сравнения с президентом США привел в своем видеообращении в Twitter легендарный актер.