Терминатор против Трампа. Шварценеггер раскритиковал президента США из-за встречи с Путиным

Актер и экс-губернатор Калифорнии раскритиковал выступление американского лидера на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

Американский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер раскритиковал выступление американского лидера Дональда Трампа на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным 16 июля. «Мягкая раскисшая макаронина», «маленький фанат» - такие сравнения с президентом США привел в своем видеообращении в Twitter легендарный актер.

По мнению Шварценеггера, в целом выступление Трампа «выглядело постыдно» и его «было неловко смотреть». Артист даже ожидал, что в ходе переговоров президент США попросит у Владимира Путина автограф или сделает селфи с российским президентом. Отметим, что само участие Трампа в саммите Россия-США Шварценеггер также раскритиковал. Экс-губернатор Калифорнии считает, что тем самым американский президент подвел Минюст США, обвинивший Москву в попытках оказать влияние на президентские выборы в Соединенных Штатах, пишут «Известия».

Между тем, это уже не первый случай, когда Шварценеггер высказывает недовольство политикой американского президента. В марте этого года актер в рамках фестиваля South By Southwest раскритиковал Дональда Трампа, заявив в соцсетях, что «русские заставляют его [Трампа] говорить определенные вещи. «Он пообещал людям, что реформирует инфраструктуру и реформу здравоохранения. Есть так много вопросов, которые нужно решить, но он не решает их», – заявил Шварценеггер.

При этом на фестивале актер сообщил, что президент США попал в сценарий нового фильма про Терминатора режиссера Джеймса Кэмерона. По словам Шварценеггера, Трампа пришлось вписать в сценарий киноленты. По его словам, робот T800 возвращается в 2019 год, чтобы вытащить Трампа из тюрьмы, пишет Deadline.

Ранее актер также записал видеообращение, где осудил Трампа за недостаточную жесткость в отношении ультраправых. В августе прошлого года Шварценеггер не согласился с решением президента США выйти из Парижского соглашения по климату и запустил проект.

В эфире НСН президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский назвал такие заявления со стороны экс-губернатора Калифорнии попыткой вернуться в большую политику. «Я не думаю, что у Шварценеггера есть шансы вернуться в политику, но то, что он сделал — это пиар-ход. Понятно, что весь Голливуд против Трампа, поэтому сейчас удобный момент для всех его противников, чтобы высказаться», - отметил Лозанский.

Эксперт также предположил, что Трамп может как-то ответить на обращение Шварценнегера, поскольку это в его стиле.

Напомним, переговоры президентов РФ и США в Хельсинки продлились более двух с половиной часов. В ходе саммита Путин и Трамп, в частности, обсудили варианты решения конфликта в Сирии и на Украине, вопросы кибербезопасности, противодействия терроризму, а также совместные международные дела, отмечает Ura.ru.