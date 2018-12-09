Медведев: Имя Алексеевой олицетворяло демократические перемены в России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной правозащитницы Людмилы Алексеевой. Она скончалась 8 декабря в Москве на 92-м году жизни.

Глава кабмина отметил, что Алексеева была одной из самых активных правозащитных деятелей, а имя ее стало олицетворением свободы и демократических перемен в России.

«В любые времена для Людмилы Михайловны не существовало запретных тем и авторитетов, кроме авторитета закона. Людмилы Михайловны больше нет с нами. Это большая утрата для родных и близких, для всего правозащитного движения нашей страны. Мои соболезнования», — написал премьер.

Ранее президент РФ Владимир Путин также выразил соболезнования родным и близким правозащитницы. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что российский лидер высоко ценил вклад Алексеевой в развитие российского гражданского общества, пишет RT.

Проделанную правозащитницей огромную работу отметили многие ее коллеги по СПЧ и те, кому довелось сотрудничать с ней раньше. Председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов в эфире НСН также заявил, что смерть Алексеевой стала потерей для всего правозащитного движения. А политолог и правозащитник Георгий Сатаров рассказал агентству, что смерть правозащитницы для него лично стала ударом. Сатаров назвал миссию Алексеевой по защите прав человека «настоящим подвигом».