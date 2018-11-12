Мединский забыл о смерти рок-музыканта Егора Летова

Министр культуры РФ Владимир Мединский во время визита в Омск попал в неловкую ситуацию. Инцидент произошел в театре «Галерка». Журналисты спросили его о том, как он относится к идее назвать местный аэропорт в честь лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова. На что глава Минкультуры ответил, что считает дурным тоном называть аэропорты в честь еще живых людей, передает Ura.ru. В свою очередь журналисты поправили министра, что Летов уже умер. Мединский попытался нивелировать свою ошибку, сказав, что выбранный для названия аэропорта вариант должен объединять людей.

Лидер «Гражданской обороны» Егор Летов родился в Омске. Он скончался в 2008 году.

Ранее лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина в эфире НСН посоветовала россиянам придерживаться в своем выборе представителей культурной сферы, чтобы избежать спорных моментов.

В настоящее время на общероссийском конкурсе Великие имена России началось финальное голосование, в результате которого определятся имена для 47 аэропортов страны.