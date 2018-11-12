Стартовало финальное голосование по присвоению имен аэропортам

Россияне во время опроса о присвоении аэропортам имен великих людей страны чаще всего выступали с предложениями назвать их в честь маршала Советского Союза Георгия Жукова, авиаконструктора Андрея Туполева и химика Дмитрия Менделеева. Об этом рассказал генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Имена великих людей предлагается присвоить 47 воздушным гаваням в 39 регионах страны. Опрошены были 37,6 тыс. респондентов. Таким образом завершился первый этап общероссийского конкурса «Великие имена России» и стартовало финальное голосование. По результатам последнего каждый аэропорт получит новое имя.

В финальном списке 124 имени. Россияне будут голосовать за них в течение ближайших трех недель. Это можно сделать по ссылке https://великиеимена.рф/members.

Ранее лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина в эфире НСН посоветовала россиянам придерживаться в своем выборе представителей культурной сферы.