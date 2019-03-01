ФОТО: anews.com
4.03.2019 состоится пресс-конференция семьи погибшей Екатерины Федяевой4.03.2019 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Халатность ценою в жизнь: Жуткое дело формалиновых врачей»
В марте 2018 года на плановую операцию в МСЧ имени Егорова легла 28-летняя Екатерина Федяева. В конце операции, медиками была допущена чудовищная халатность: брюшная полость девушки была промыта формалином вместо физраствора. Испугавшись последствий собственной грубейшей ошибки, медики решили утаить произошедшее и не оказали пациентке требуемую помощь. Однако, когда у пациентки начались осложнения, её пришлось отправить в Москву, в институт Бурназяна, где и была обнаружена роковая ошибка. Врачи уже не смогли помочь девушке, 5 апреля она скончалась.
7 декабря 4 медикам вынесли приговор, по которому они получили условные сроки, а один врач-анестезиолог был оправдан. Родные погибшей категорически не согласны с решением труда. Они составили онлайн петицию, и будут бороться за справедливое наказание в суде.
В ходе пресс-конференции, мама Екатерины Федяевой, её свекровь и подруга семьи расскажут о скрываемых фактах трагедии. А представители юридической защиты объяснят, что ждёт медиков, допустивших роковую ошибку.
Участники пресс-конференции:
- Мама погибшей по халатности медиков Екатерины Федяевой Галина Барышникова;
- Свекровь погибшей Екатерины Федяевой Валентина Федяева;
- Юрист, правозащитница Екатерина Гордон;
- Друзья семьи.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 13:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (495) 925 04 49
8 (916) 107 77 34
8 (915) 023 10 49
Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. При использовании видеотрансляции обязательна ссылка на пресс-центр ИА «НСН».