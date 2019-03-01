Халатность ценою в жизнь: Жуткое дело формалиновых врачей

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4.03.2019 состоится пресс-конференция семьи погибшей Екатерины Федяевой

в пресс-центре информационного агентствасостоится пресс-конференция на тему:В марте 2018 года на плановую операцию в МСЧ имени Егорова легла 28-летняя Екатерина Федяева. В конце операции, медиками была допущена чудовищная халатность: брюшная полость девушки была промыта формалином вместо физраствора. Испугавшись последствий собственной грубейшей ошибки, медики решили утаить произошедшее и не оказали пациентке требуемую помощь. Однако, когда у пациентки начались осложнения, её пришлось отправить в Москву, в институт Бурназяна, где и была обнаружена роковая ошибка. Врачи уже не смогли помочь девушке, 5 апреля она скончалась.7 декабря 4 медикам вынесли приговор, по которому они получили условные сроки, а один врач-анестезиолог был оправдан. Родные погибшей категорически не согласны с решением труда. Они составили онлайн петицию, и будут бороться за справедливое наказание в суде.

В ходе пресс-конференции, мама Екатерины Федяевой, её свекровь и подруга семьи расскажут о скрываемых фактах трагедии. А представители юридической защиты объяснят, что ждёт медиков, допустивших роковую ошибку.