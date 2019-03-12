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Мать девочки-маугли не признала вины

12 Марта 2019 в 20:46
Мать девочки-маугли не признала вины

Судья Савеловского районного суда Ольга Чистова приняла решение отправить Ирину Геращенко под арест до 10 мая.

По словам Ирины, гражданский муж, отец ее дочери, ушёл три с половиной года назад. Где он сейчас, она не знает. «Она поздно начала говорить. Это да. Она заговорила два года назад. Инвалидность нам не ставили. А то, что она маленькая, она такая с рождения. Я сама невысокая», заявила Геращенко в интервью KP.RU.

Ранее президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный рассказал НСН, как можно помочь девочке-маугли из Москвы.

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