Мать девочки-маугли не признала вины

Судья Савеловского районного суда Ольга Чистова приняла решение отправить Ирину Геращенко под арест до 10 мая.

По словам Ирины, гражданский муж, отец ее дочери, ушёл три с половиной года назад. Где он сейчас, она не знает. «Она поздно начала говорить. Это да. Она заговорила два года назад. Инвалидность нам не ставили. А то, что она маленькая, она такая с рождения. Я сама невысокая», заявила Геращенко в интервью KP.RU.

Ранее президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный рассказал НСН, как можно помочь девочке-маугли из Москвы.