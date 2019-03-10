Брошенную девочку-маугли освободили из квартиры в Москве

Пятилетнюю девочку, оставленную одну в квартире доме на Ленинградском шоссе в Москве, освободили спасатели и полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, информирует Лента.ру.

Ребенок доставлен в реанимацию. Состояние девочки оценивает консилиум врачей. Она крайне истощена, есть признаки анорексии. На теле ребенка под тонким слоем кожи обнаружен вросший крестик. По словам медиков, у ребенка сглажены навыки жевания и глотания, поэтому потребуется около двух недель на восстановление и определение дальнейшего лечения.

У девочки нет социальных навыков. Девочка не умеет самостоятельно выполнять элементарные действия гигиенические действия, как умываться и ходить в туалет. Несмотря на развитый речевой аппарат, она может только издавать звуки, речь отсутствует.

По словам официального представителя Главного следственного управления СКР по Москве Юлии Ивановой, мать девочки, отсутствовавшая дома несколько дней, задержана. Ведется допрос. Возбуждено уголовное по подозрению в покушении на убийство.