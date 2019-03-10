Воскресенье
10 марта
USD 65.96
EUR 74.57
Горячие новости

Брошенную девочку-маугли освободили из квартиры в Москве

10 Марта 2019 в 18:34
Брошенную девочку-маугли освободили из квартиры в Москве

Пятилетнюю девочку, оставленную одну в квартире доме на Ленинградском шоссе в Москве, освободили спасатели и полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, информирует Лента.ру.

Ребенок доставлен в реанимацию. Состояние девочки оценивает консилиум врачей. Она крайне истощена, есть признаки анорексии. На теле ребенка под тонким слоем кожи обнаружен вросший крестик. По словам медиков, у ребенка сглажены навыки жевания и глотания, поэтому потребуется около двух недель на восстановление и определение дальнейшего лечения.

У девочки нет социальных навыков. Девочка не умеет самостоятельно выполнять элементарные действия гигиенические действия, как умываться и ходить в туалет. Несмотря на развитый речевой аппарат, она может только издавать звуки, речь отсутствует.

По словам официального представителя Главного следственного управления СКР по Москве Юлии Ивановой, мать девочки, отсутствовавшая дома несколько дней, задержана. Ведется допрос. Возбуждено уголовное по подозрению в покушении на убийство.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.