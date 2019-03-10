Психолог: Необходимо знать собственный потенциал ребенка

Президент Ассоциации детских психиатров и психологов в беседе с НСН заявил о необходимости установить причины состояния девочки-маугли.

Пятилетнюю девочку, оставленную одну в квартире доме на Ленинградском шоссе в Москве, освободили спасатели и полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, информирует Лента.ру.

Ребенок доставлен в реанимацию. Состояние девочки оценивает консилиум врачей. Она крайне истощена, есть признаки анорексии. По словам медиков, у ребенка сглажены навыки жевания и глотания. У девочки нет социальных навыков. Девочка не умеет самостоятельно выполнять элементарные действия гигиенические действия, как умываться и ходить в туалет. Несмотря на развитый речевой аппарат, она может только издавать звуки, речь отсутствует.

По словам официального представителя Главного следственного управления СКР по Москве Юлии Ивановой, мать девочки, отсутствовавшая дома несколько дней, задержана. Ведется допрос. Возбуждено уголовное по подозрению в покушении на убийство.

Президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный рассказал НСН, от чего зависит восстановление психического и психологического здоровья девочки-маугли.

«Пытаться всегда можно, необходимо знать, достоверно, подробно, профессионально, каков собственный потенциал ребенка. Если он, выясняются причины, по которым она не достигла запрограммированных навыков. Либо она перенесла какое-то заболевание, либо имеет место быть педагогическая запущенность, какие-то негативные внешние условия.

В зависимости от причины выстаивается коррекция и терапия. Если проблема связана с физическим заболеванием, назначается лекарственная терапия. В отношении детей главную роль в адаптации играют психологические и педагогические методы коррекции», - заявил эксперт.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина отметила в беседе с НСН о необходимости подготовки к ответственному родительству с детства.

