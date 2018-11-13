Адвокат Трунов: ЕСПЧ разберется в нарушениях в деле Киркорова и Маруани

В эфире НСН правозащитник рассказал о жалобе в Европейский суд на свое незаконное задержание в конце 2016 года, бездействие суда и другие нарушения в деле о плагиате.

Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы композитора Дидье Маруани в судебном споре о плагиате песен с российским исполнителем Филиппом Киркоровым, подал жалобу в Европейский суд по правам человека. В эфире НСН правозащитник сообщил, что обращение в ЕСПЧ касается, в частности, его незаконного ареста в конце 2016 года и противоправного проведения оперативно-розыскных мероприятий.



Напомним, два года назад Трунов и Маруани были задержаны в отделении «Сбербанка», где предполагалось заключение мирового соглашения с Киркоровым, предусматривающее выплату компенсации потерпевшей стороне. Российский певец и его адвокат Александр Добровинский обвинили своих оппонентов в вымогательстве, однако позже правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело в отношении Маруани. Адвокат Трунов расценил инцидент как спланированную провокацию.

«Жалобу в Европейский суд я подал от своего имени и в защиту своих интересов, - рассказал НСН Игорь Трунов. - У меня изъяли адвокатское досье, передали другой стороне, меня незаконно задержали, адвокатов ко мне не допустили. Как следствие, заявление о возбуждении уголовных дел в отношении недобросовестных сотрудников [правоохранительных органов] не рассмотрели вообще, несмотря на решение суда. Накопилось много крупных нарушений Европейской Конвенции по правам человека. Это другая история, нежели плагиат и рассмотрение вопросов творчества и искусства. Это юриспруденция - моя территория и, конечно, у нас должно быть соответствие правоприменения и Европейской конвенции по правам человека», - сказал Трунов.

По словам адвоката, в жалобе в ЕСПЧ также фигурируют вопросы надлежащего рассмотрения о возбуждении уголовного дела за заведомо ложные доносы в отношении Киркорова и вопрос уголовной ответственности за плагиат песен. «Заявление о возбуждении уголовного дела подано, ответа нет. Мы обжалуем бездействие в суде, суд признает это незаконным, обязывает Следственный комитет провести надлежащую проверку, но ничего не происходит», - пояснил Игорь Трунов.

Автор обращения в Европейский суд рассчитывает, что жалоба будет рассмотрена в ближайшее время. «У нас есть информация, что это уже поступило в секретариат Европейского суда по правам человека. Сейчас приняли дополнительные протоколы, которые ускоряют рассмотрение жалоб и обращений в ЕСПЧ. Думаю, что полгода это максимум», - добавил адвокат в беседе с НСН.

Напомним, в ноябре 2017 года Пресненский суд Москвы обязал Следственный комитет РФ рассмотреть заявление Игоря Трунова и Дидье Маруани о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции.