Маруани об иске против Киркорова: Главная цель – вернуть мое дитя!

Французский музыкант, композитор, лидер группы Space Дидье Маруани рассказал на пресс-конференции НСН о своей главной цели в разбирательстве с российским певцом Филиппом Киркорову по поводу нарушений своих авторских прав.

«Я очень честный человек, я музыкант, я композитор. И мне в данном случае, прежде всего, важно вернуть отцовство своих песен. За свою карьеру я написал более 500 песен, и каждая из них для меня это как мое дитя. Моя первейшая цель – вернуть отцовство, вернуть свое дитя, то есть свою песню. Меня оскорбили, опорочили мою честь, и я хочу смыть это пятно со своей репутации, защитить свою честь по отношению, в том числе к моей публике», — заявил Дидье Маруани.

Ранее на пресс-конференции НСН адвокат Дидье Маруани Евгений Тарло раскрыл детали нового иска против Киркорова.

Напомним, что французский композитор только что завершил тур с группой Space по городам России. Ранее он рассказал НСН о том, как его встречает российская публика.