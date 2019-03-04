Понедельник
04 марта
USD 65.81
EUR 74.8
Музыка

Маруани: Наша история с Киркоровым еще не закончена!

4 Марта 2019 в 15:21
Маруани: Наша история с Киркоровым еще не закончена!

Французский музыкант рассказал в интервью НСН своем о туре по России, о дальнейших планах и продолжении судебного разбирательства. 

Знаменитый французский электронный музыкант Дидье Маруани заявил НСН, что его спор с российским певцом Филиппом Киркоров еще не закончен.

На вопрос спецкора НСН, завершилась ли история с королем российской эстрады, которого Маруани заподозрил в плагиате своих песен, французский композитор ответил отрицательно.

Адвокат Трунов: ЕСПЧ разберется в нарушениях в деле Киркорова и Маруани
«Нет, ничего не кончено. Могу вам сказать, что это дело скоро продолжится», — заявил Дидье Маруани.

В настоящее время музыкант вместе со своей группой Space находится в России с юбилейным гастрольным туром. Концерты уже прошли в Казани, Краснодаре, Санкт-Петербург и Москве. В интервью НСН музыкант рассказал, как его встречает российская публика.

«Я вижу со сцены, что людям очень нравится мои шоу. Первые три концерта были очень сильными. Мы видели, как улыбались все люди. Это было замечательно. Мне надо подходить ближе к ним. Я имею в виду не трогать их, а просто быть рядом с ними. Иногда я спускаюсь в толпу и охранники пугаются, но все всегда хорошо, все проходит мирно. Это замечательно. Уже на протяжении 35 лет в  России люди любят меня, любят мою музыку. И всегда приятно начинать думать о новом туре или концерте в России», — поделился Маруани.

Группе Space еще предстоят концерты во Владивостоке, Иркутске, Новосибирске, Челябинске, Екатеринбурге и Воронеже. Французский музыкант отметил, что любит проводить свободное от концертов время в неизвестных ранее городах.

«Есть города, которых я не знаю. В Новосибирске я уже выступал, а, например, во Владивостоке никогда. Здорово, что у меня есть этот тур и что мы можем останавливаться в разных городах с моей командой и проводить там свободное от концертов время», — рассказал Маруани.

После тура французский музыкант планирует уделить время заслуженному отдыху, а уже к концу этого года собирается выпустить новый альбом. 

«Сразу после тура, я думаю, что поеду на отдых. Люди думают, что это всего лишь двухчасовое шоу, но огромное количество работы проводится до, во время и после концерта. Так что я думаю, что мне понадобится хороший отдых. Конечно же, до конца года выпустим новый альбом и компиляцию, так что ожидается много всего интересного», — поведал Маруани спецкору НСН.

Напомним, что в последние годы имя Дидье Маруани появлялось в российских СМИ в связи с судебным иском к Филиппу Киркорову. В 2016 году французский музыкант обвинил российского певца в нарушении авторских прав при исполнении песни «Жестокая любовь», что ему так и не удалось доказать.

В декабре 2016 года Маруани прибыл в Россию встретиться с Киркоровым, чтобы обговорить вопрос компенсации в одном из столичных банков, однако музыканта и его адвоката задержали полицейские, так как Киркоров обратился в правоохранительные органы в связи с вымогательством. Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы композитора Дидье Маруани в судебном споре о плагиате песен с Киркоровым, рассказал НСН, что подал жалобу в Европейский суд по правам человека.
Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.