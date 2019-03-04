Маруани: Наша история с Киркоровым еще не закончена!

Французский музыкант рассказал в интервью НСН своем о туре по России, о дальнейших планах и продолжении судебного разбирательства.
Знаменитый французский электронный музыкант Дидье Маруани заявил НСН, что его спор с российским певцом Филиппом Киркоров еще не закончен.
На вопрос спецкора НСН, завершилась ли история с королем российской эстрады, которого Маруани заподозрил в плагиате своих песен, французский композитор ответил отрицательно.
В настоящее время музыкант вместе со своей группой Space находится в России с юбилейным гастрольным туром. Концерты уже прошли в Казани, Краснодаре, Санкт-Петербург и Москве. В интервью НСН музыкант рассказал, как его встречает российская публика.
«Я вижу со сцены, что людям очень нравится мои шоу. Первые три концерта были очень сильными. Мы видели, как улыбались все люди. Это было замечательно. Мне надо подходить ближе к ним. Я имею в виду не трогать их, а просто быть рядом с ними. Иногда я спускаюсь в толпу и охранники пугаются, но все всегда хорошо, все проходит мирно. Это замечательно. Уже на протяжении 35 лет в России люди любят меня, любят мою музыку. И всегда приятно начинать думать о новом туре или концерте в России», — поделился Маруани.
Группе Space еще предстоят концерты во Владивостоке, Иркутске, Новосибирске, Челябинске, Екатеринбурге и Воронеже. Французский музыкант отметил, что любит проводить свободное от концертов время в неизвестных ранее городах.
«Есть города, которых я не знаю. В Новосибирске я уже выступал, а, например, во Владивостоке никогда. Здорово, что у меня есть этот тур и что мы можем останавливаться в разных городах с моей командой и проводить там свободное от концертов время», — рассказал Маруани.
После тура французский музыкант планирует уделить время заслуженному отдыху, а уже к концу этого года собирается выпустить новый альбом.
«Сразу после тура, я думаю, что поеду на отдых. Люди думают, что это всего лишь двухчасовое шоу, но огромное количество работы проводится до, во время и после концерта. Так что я думаю, что мне понадобится хороший отдых. Конечно же, до конца года выпустим новый альбом и компиляцию, так что ожидается много всего интересного», — поведал Маруани спецкору НСН.
Напомним, что в последние годы имя Дидье Маруани появлялось в российских СМИ в связи с судебным иском к Филиппу Киркорову. В 2016 году французский музыкант обвинил российского певца в нарушении авторских прав при исполнении песни «Жестокая любовь», что ему так и не удалось доказать.
В декабре 2016 года Маруани прибыл в Россию встретиться с Киркоровым, чтобы обговорить вопрос компенсации в одном из столичных банков, однако музыканта и его адвоката задержали полицейские, так как Киркоров обратился в правоохранительные органы в связи с вымогательством. Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы композитора Дидье Маруани в судебном споре о плагиате песен с Киркоровым, рассказал НСН, что подал жалобу в Европейский суд по правам человека.