Маруани: Наша история с Киркоровым еще не закончена!

Французский музыкант рассказал в интервью НСН своем о туре по России, о дальнейших планах и продолжении судебного разбирательства.

Знаменитый французский электронный музыкант Дидье Маруани заявил НСН, что его спор с российским певцом Филиппом Киркоров еще не закончен.

На вопрос спецкора НСН, завершилась ли история с королем российской эстрады, которого Маруани заподозрил в плагиате своих песен, французский композитор ответил отрицательно.