Омбудсмен предсказал рейды на уборщиц в погоне за налогами самозанятых

ФОТО: flickr.com

Дмитрий Потапенко рассказал НСН, как будут избегать налогооблажения самозанятые после введения закона.

В Госдуме предложили новый способ борьбы с самозанятыми гражданами, не желающими выходить из теневого сектора экономики. Глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров предложил взимать с них штрафы в размере полученного от нелегального труда дохода.

«Мы предлагаем, что в случае, если обнаруживается у человека такой доход, а он не зарегистрировался и не платит, он платит штраф в размере того дохода, который он получил», — пояснил свою инициативу Макаров 22 октября, пишет ОТР.

Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко в эфире НСН рассказал, к каким последствиям приведёт эта очередная попытка законодателей надавить на население в погоне за налогами.

«Основная логика была в выведении самозанятых из серой зоны. Но наши властители уже озвучили такое количество инициатив по уничтожению — штрафы, отслеживание всех банковских операций, блокировки счетов, что на сегодняшний день рассчитывать, что хоть кто-нибудь будет регистрироваться, не приходится. Я напомню, такой же провал был с патентами — на эту систему вышли меньше тысячи человек, а самозанятыми зарегистрировалось чуть больше двух тысяч человек. И теперь внимание, вопрос: а кто же теперь, исходя из этого грабежа, будет регистрироваться и выходить из тени? И главное, зачем. То, что это будет введено — честь и хвала, наши неумёхи от управления экономикой загоняют её в чёрную зону и в зону криптовалюты. Потому что наши сограждане сделают три вещи. Первое, они будут расплачиваться наличными. Второе, они перейдут на суррогаты платежей. И третье, в обязательном порядке они будут использовать бартер, который существовал всегда», — заявил Потапенко.

Более того, по его словам, само создание системы контроля над доходами самозанятых и органов для их выявления обойдётся государству много дороже, чем могло бы, организуй их государство более продуманно и просто. Не исключено, что теперь правоохранители будут проводить показательные рейды на нянь и уборщиц, как в советское время охотились на представительниц древнейшей профессии, добавил омбудсмен.





«Раньше у нас сотрудники правоохранительных органов проводили показательные операции, когда они задерживали проституток. Я прямо представляю себе, что будут операции по взятию двух таджичек после того, как они убрали комнату в каком-нибудь УВД. Они сидят, плачут, отворачивают лица от камеры, а полицейские составляют протокол на 1,5-2 тысячи рублей, которые эти несчастные уборщицы взяли мимо этого приложения, которое создала налоговая служба. Вообще в адекватном экономическом поле находятся наши представители Думы? Или они всё-таки должны понимать, что изъятие этих якобы нетрудовых доходов, их учёт и фискализация стоят кратно дороже, чем попытка вывести их из тени, дав им удобный и подходящий инструмент просто легализоваться. Сначала нужно что-то дать, прежде чем что-то забирать», — заключил омбудсмен.



Добавим, что день спустя автор инициативы пояснил своё предложение. По его словам, речь пойдёт о штрафах для тех, кто уже зарегистрировался в приложении, но нарушает условия уплаты налогов. В подготовленном законопроекте уже есть пункты, предусматривающие штраф в случае первого нарушения: в размере 20% от той суммы, на которую был не выставлен чек — но не менее тысячи рублей. В повторном случае нарушения штраф составит всю сумму расчётов, на которую не был сформирован чек, но не менее пяти тысяч рублей.

Напомним, что пакет законопроектов о введении налога для самозанятых Госдума рассмотрит 25 октября. Закон подразумевает проведение эксперимента в пилотных регионах: Москве, Подмосковье, Калужской области и Республике Татарстан с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года. Самозанятым предложено зарегистрироваться в специальной системе и отчислять по 4% от заработка ежемесячно.