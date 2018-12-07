Магаданский пенсионер не отправлял Медведеву «унизительную» доплату

Ветеран труда из Магадана Владимир Попов не просил региональный «Социальный центр» перечислить свою социальную выплату главе правительства Дмитрию Медведеву. Об этом сообщил директор соццентра Анатолий Куликов, передает Ura.ru .

Куликов уточнил, что пенсионер просил приостановить перечисление ему соцвыплаты (компенсации на оплату коммунальных услуг) в связи с тем, что он хотел переехать из поселка Сокол в Магадан. Как подчеркнул глава соццентра, компенсация Попова в любом случае не могла быть переправлена Медведеву, поскольку деньгами может распорядиться только сам пенсионер.

Ранее в соцсетях появилось фото заявления магаданского ветерана, в котором он просит перечислить его соцвыплату в размере 683 рубля премьеру Медведеву, так как она, согласно тексту, «унижает человеческое достоинство».

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