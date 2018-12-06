Военный эксперт: США рано начали хвастаться своим «оружием будущего»

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» в эфире НСН подтвердил, что американский флот является самым большим и мощным в мире.

В США назвали вооружение, которое позволит ВМС страны обеспечить превосходство на много лет вперёд, сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на издание National Interest. Как отмечает аналитик Соединённых Штатов, военно-морские силы страны с 1943 года были самыми мощными в мире, однако сейчас на этот стимул посягают Россия и Китай. Сохранить своё превосходство, убеждён эксперт, позволят авианосцы типа «Джеральд Р. Форд», подлодки типа «Колумбия», гиперзвуковые ракеты, новые надводные корабли и истребители шестого поколения.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН пояснил, что не всё вооружение уже создано в США.

«Из всего, что они перечислили, кое-чего ещё нет, если мы говорим о гиперзвуковых ракетах. В США таких изделий пока нет. В остальном – авианосцы у них действительно строятся. Истребителя шестого поколения пока в природе тоже нет. Ещё непонятно, будет ли он», - отметил эксперт.

В то же время Виктор Мураховский признал, что американский флот является самым мощным в мире. Это, по словам собеседника, является традицией США.

«В целом, надо сказать, что США имеют самый большой и мощный флот в мире. У них 11 авианосных ударных групп можно сформировать, опираясь на атомные авианосцы, подводные лодки, эсминцы класса «Арли Бёрк», плюс достаточно мощный флот у них, который позволяет высадку экспедиционных сил морской пехоты (имеются в виду десантно-вертолётные корабли, суда снабжения и суда материального обеспечения, на которых располагаются запасы вооружения, боеприпасов для развёртывания в любом регионе мира). Это американская традиция. Им не надо защищать национальную территорию от сухопутных соседей (у них с юга – Мексика, с севера – Канада), поэтому у них практически все задачи решатся за морями и океанами, отдельный раздел в военном бюджете существует, который так и называется Oversea Operation, то есть заморская операция. Чтобы осуществлять такие операции, нужен мощный флот», - заключил в эфире НСН Мураховский.

Ранее стало известно, что ракетный эсминец США демонстративно приблизился к заливу Петра Великого, где располагается база Тихоокеанского флота РФ. Как сообщает представитель Тихоокеанского флота США Рейчел Макмарр, этот шаг предприняли, чтобы «оспорить чрезмерные морские претензии России» и «поддержать права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран».