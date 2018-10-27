Экономист научил россиян «правильно копить на пенсию»

РИА Новости

Василий Колташов заявил в эфире НСН, что "откладывать на старость" нужно начинать с первых трудовых лет.

Россияне должны заранее подумать о пенсии и сделать накопления, не надо перекладывать эти заботы на плечи государства. Такой совет дал соотечественникам первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков. По словам депутата, самообеспечение пенсии является общепринятой мировой практикой. Тем более, что размера минимальных пенсионных выплат для качественной жизни все равно не хватает, передает «Говорит Москва».

Экономист Василий Колташов в эфире НСН признался, что задумался о «накоплениях на старость», как только получил первую работу.

«Самостоятельное накопление на пенсию, то это модель, которую мое поколение избрало как единственно возможную, начиная с первых лет выхода на работу в начале нулевых. Уже тогда пенсионная реформа стала приобретать непрерывный характер, и надо было быть совсем недальновидным человеком, чтобы надеяться, что кто-то из нас будет получать хорошую пенсию», - заявил собеседник агентства.

По словам экономиста, те, у кого был хороший советский стаж, сегодня получают сравнительно неплохие пенсии. Те же, кто дорабатывал в 90-е годы «не понятно где и как», довольствуются минимальными выплатами.

«Сейчас выбор в пользу собственного обеспечения своей старости делают многие самозанятые в крупных городах, где это возможно сделать. Сдача одной квартиры в аренду в Подмосковье приносит 25-30 тысяч рублей, а в Москве и того больше. А это три нормальных пенсии! Выводы напрашиваются сами собой: деньги нужно зарабатывать в конверте и на пенсию копить самостоятельно. А налоговые органы – это твой потенциальный враг, потому что пенсию тебе государство не даст, а поиметь налоги захочет полностью», - утверждает эксперт.

Такое положение вещей Колташов назвал «катастрофой для страны». Экономист уверен, что выход из ситуации только один – вернуться к Пенсионной «системе солидарности поколений».

«Во многих странах на постсоветском пространстве эти реформы уже прошли, а у нас такое происходит последние 15 лет. То есть наша пенсионная реформа по своим срокам пережила три Великих Отечественных войны! И сейчас очевидно, что она еще не закончена, ее будут продолжать. Теперь есть только одна дорога – дорога назад, к пенсионной «системе солидарности поколений». У нас это словосочетание повсеместно выбрасывалось из документов, заменялось на фразу «страховая пенсия». В результате мы пришли к тому, что накопления каждый должен делать сам. А государству остается только выплачивать пенсии из текущих поступлений, расширять количество трудоспособных россиян, в том числе, предоставляя российское гражданство украинцам, гражданам Центральной Азии», - заключил Василий Колташов

Ранее научный сотрудник лаборатории исследований рынков труда РАНХиГС Виктор Ляшок в эфире НСН рассказал, что даже пенсия в 35 тысяч пока недостижима в России.