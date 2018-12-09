Лимонов: Ничего хорошего про Алексееву сказать не могу!

Писатель и публицист Эдуард Лимонов отреагировал на известие о смерти правозащитницы Людмилы Алексеевой.

Вечером 8 ноября НСН пыталась связаться с публицистом, однако его телефон был недоступен. После в Twitter Лимонов написал, что ничего хорошего о председателе Московской Хельсинкской группы вспомнить не может.





Скончалась Людмила Алексеева. Ничего хорошего не могу сказать о ней. Только плохое.

Она сдала Стратегию-31 властям. Верная подстилка власти. — Эдуард Лимонов (@edvlimonov) 9 декабря 2018 г.

«Скончалась Людмила Алексеева. Ничего хорошего не могу сказать о ней. Только плохое. Она сдала Стратегию-31 властям. Верная подстилка власти», – написал Лимонов.

Людмила Алексеева вместе с лидером оппозиционной партии «Другая Россия» Эдуардом Лимонов в 2009-10 годах организовывали митинги на Триумфальной площади в Москве в рамках «Стратегии 31» (в защиту 31-й статьи Конституции РФ «О свободе собраний»).

31 октября 2010 года Алексеева провела на Триумфальной площади собственный митинг, который согласовала мэрия столицы, ограничив число его участников – 800 человек. Лимонов, настаивавший на 1500 участниках акции, обвинил Алексееву в предательстве.

Правозащитница Людмила Алексеева скончалась в Москве на 92-м году жизни 8 декабря. Председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов в эфире НСН заявил, что смерть Алексеевой стала потерей для всего правозащитного движения. А политолог и правозащитник Георгий Сатаров рассказал агентству, что смерть правозащитницы для него лично стала ударом. Сатаров назвал миссию Алексеевой по защите прав человека «настоящим подвигом».