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«Левада-центр»: 61% россиян считают Путина ответственным за проблемы страны

22 Ноября 2018 в 13:45
«Левада-центр»: 61% россиян считают Путина ответственным за проблемы страны

Большинство россиян считают ответственным за проблемы, стоящие перед страной, главу государства Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

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Социологи выяснили, что 61 процент опрошенных россиян возлагают ответственность на президента. При этом 22 процента участников опроса считают Путина ответственным за проблемы, стоящие перед Россией, «в некоторой мере», сообщает Ura.ru.

Добавим, 10 процентов респондентов уверены, что глава государства все делает правильно, а источником проблем являются «нерадивые и коррумпированные чиновники». 

Ранее опрос «Левада-центра» показал, что россияне за последний год почувствовали большую ответственность за то, что происходит в стране. Этот показатель вырос с 9% до 14%. В 2,5 раза увеличилась ответственность соотечественников за происходящее в своем городе – с 14% до 34%. Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов заявил в беседе с НСН, что данные опроса говорят о сопричастности и о переживании россиянами того, что происходит.

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