Причина – санкции? У россиян выросла ответственность за происходящее в стране

РИА Новости

Политолог Вячеслав Смирнов в эфире НСН объяснил, почему за последний год у россиян повысилась ответственность за страну, свой город и семью.

Россияне за последний год почувствовали большую ответственность за то, что происходит в стране. Как свидетельствуют данные опроса «Левада-Центра», этот показатель вырос с 9% до 14%. В 2,5 раза увеличилась ответственность соотечественников за происходящее в своем городе – с 14% до 34%. Традиционно самым высоким показателем остается ситуация в семье. Ответственность за происходящее в своей «ячейке общества» осознают 92% респондентов.

По мнению директора Института политической социологии Вячеслава Смирнова, данные опроса говорят о сопричастности и о переживании россиянами того, что происходит.

«Это связано с теми процессами, которые происходят на международной арене. Как правило, когда тяжелая экономическая ситуация и есть определенные образы врага, а санкции формируют образ врага, то население консолидируется для взаимовыручки, взаимной поддержки, либо консолидируются против какого-то явления. Соответственно, повышается политическая активность и чувство сопричастности, понимания, что от нашего труда, нашего поведения зависит будущее семьи и будущее города, будущее страны», – заявил Смирнов в эфире НСН.

Политолог назвал тенденцию положительной, при этом предупредил, что «от ответственности до политических требований – всего один шаг».

«Надо понимать, что не всегда эти политические требования могут быть конструктивными. Когда проблемы твоего города или семьи тебе близки, то ради них ты можешь отторгать более глобальные проблемы - проблемы соседнего региона или страны в целом», - отметил эксперт.

Пока, добавил Смирнов, речь не идет о готовности людей протестовать. Скорее можно говорить о солидарность и кооперации.

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