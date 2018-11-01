Проверка Совфеда в Новосибирске выявила недобросовестных застройщиков

Временная комиссия Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля в Российской Федерации провела проверки в Новосибирске и выявила проблемы в сфере жилищного строительства. Об этом на пресс-конференции НСН рассказал председатель комиссии Андрей Кутепов.

По его словам, в делегацию Совфеда входили 10 сенаторов, которые были разделены на три группы, проверяющей различные направления, в том числе жилье.

«К сожалению, в Новосибирске наблюдается небольшая динамика недобросовестных застройщиков. Основные нарушения в сфере долевого строительства – это не предоставление отчетности и информации, установленной законом. Проще бывает уплатить штраф, так как он незначительный. Также наблюдается отсутствие оперативной коммуникации между органами власти, которые составляют протоколы о нарушениях, и органами МВД», — рассказал сенатор Кутепов.

Напомним, что в пресс-центре НСН проходит пресс-конференция об итогах проверки регионов комиссией Совфеда. Прямая трансляция доступна здесь.