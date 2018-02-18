Крушельницкий рассказал, кто подмешал ему допинг

Российский керлингист Александр Крушельницкий, в крови которого якобы обнаружили остатки мельдония, рассказал журналистам, как запрещенный препарат мог попасть в его организм.

Спортсмен не исключает, что допинг мог подмешать в его напиток кто-то из членов сборной, не попавший на Игры в Пхенчхане. Как пишет Газета.ру, спортсмен заявил об этом представителю российской делегации.

Ранее МОК официально уведомил ОКР о подозрении на нарушение антидопинговых правил одним из российских атлетов. До этого в СМИ со ссылкой на источники появилась информация о том, что подозрительных допинг-тест сдал бронзовый призер ОИ-2018 керлингист Александр Крушельницкий.

Первый вице-президент федерации керлинга страны по региональному и стратегическому развитию Андрей Созин в эфире НСН заявил, что никто из российских керлингистов мельдоний не принимает и никогда не принимал.