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Крушельницкий рассказал, кто подмешал ему допинг

18 Февраля 2018 в 17:37
Крушельницкий рассказал, кто подмешал ему допинг

Российский керлингист Александр Крушельницкий, в крови которого якобы обнаружили остатки мельдония, рассказал журналистам, как запрещенный препарат мог попасть в его организм.

Спортсмен не исключает, что допинг мог подмешать в его напиток кто-то из членов сборной, не попавший на Игры в Пхенчхане. Как пишет Газета.ру, спортсмен заявил об этом представителю российской делегации.

РИА Новости

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Ранее МОК официально уведомил ОКР о подозрении на нарушение антидопинговых правил одним из российских атлетов. До этого в СМИ со ссылкой на источники появилась информация о том, что подозрительных допинг-тест сдал бронзовый призер ОИ-2018 керлингист Александр Крушельницкий.

Первый вице-президент федерации керлинга страны по региональному и стратегическому развитию Андрей Созин в эфире НСН заявил, что никто из российских керлингистов мельдоний не принимает и никогда не принимал.

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