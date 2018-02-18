Федерация керлинга РФ: Крушельницкий мельдоний не принимал, это провокация!

РИА Новости

Первый вице-президент федерации керлинга Андрей Созин в эфире НСН назвал все сообщения о мельдонии в крови российского спортсмена «провокацией спецслужб».

В допинг-пробе бронзового призера ОИ-2018 Александра Крушельницкого обнаружены следы мельдония. Об этом со ссылкой на источник в Пхенчхане написал в воскресенье «Спорт Экспресс». Издание сообщало, что к спортсмену уже едут допинг-офицеры.

Сам Крушельницкий, как отмечает РИА Новости, не в курсе проблем с допинг-тестами и тем более не знает, откуда там мог взяться мельдоний.

В Федерации керлинга происходящее считают провокацией. Как заявил в эфире НСН первый вице-президент федерации керлинга страны по региональному и стратегическому развитию Андрей Созин, никакого мельдония спортсмены не получали и не принимали.

«На мой взгляд, это абсолютная провокация спецслужб. Никакого мельдония мы не получали, не принимали, это совсем не рабочая ситуация для керлинга. Мы можем еще понять какие-то другие специальные медикаменты. Но мельдоний никто не пил», - заверил собеседник агентства.

Созин видит причину происходящего в банальной зависти. Он отметил, что российская пара буквально затмила своей красотой всех олимпийских чемпионов, а Анастасия Брызгалова «выглядела просто сногсшибательно».

«Это зависть. Это просто выглядит некрасиво. Мы думали, что уже все прошло. Бах сказал, что пройдет Олимпиада и мы все снова будем дружить, но спецслужбы нам дружить не дадут», – подчеркнул вице-президент Федерации керлинга РФ.

Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова стали бронзовыми призерами Олимпиады в Пхенчхане в дабл-миксте, эта медаль стала первой олимпийской наградой в истории российского керлинга и третьей медалью сборной России на Играх-2018.