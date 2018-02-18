Журова рассказала, почему скандал с мельдонием возник именно сейчас

РИА Новости

Олимпийская чемпионка Светлана Журова в эфире НСН рассказала, почему скандал с мельдонием в олимпийской сборной РФ возник именно сейчас.

МОК заподозрил Россию в нарушении антидопинговых правил. По некоторым данным, в крови одного и российских олимпийцев были обнаружены следы запрещенного препарата мельдоний.

Несмотря на то, что фамилий МОК пока не называет, в СМИ уже просочилась информация о проблемах с допинг-тестом у керлингиста Александра Крушельницкого. В Федерации керлинга РФ НСН заверили, что спортсмены мельдоний не принимали. Крушельницкий не исключил, что препарат ему попросту подсыпали.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в эфире НСН подтвердила, что такие случаи вывода из борьбы неугодных соперников имели место и раньше.

- Появилась информация от МОК, что у нашего керлингиста Крушельницкого есть проблемы с допингом – остатки мельдония в крови обнаружили. Как такое могло произойти? Могли ему незаметно подмешать препарат?

- Я в этом не только не сомневаюсь, есть большая уверенность в том. Это очень странно, потому что никто мельдоний перед стартом не ест. И во время соревнований – тоже. Тем более, когда про него уже все всё знают. Если бы у него нашли какой-то другой препарат, он, наверное, не воздействовал бы на западные умы так, как это название «мельдоний», которое ассоциируется исключительно с Россией. Самих спортсменов от одного только названия накрывает ужас. Я уже не говорю о том, чтобы это съесть.

- Почему скандал возник именно сейчас?

- Вчера появилась информация, что наши спортсмены ответственно выполнили все условия и им могут разрешить нести российский флаг на закрытии Олимпиады. А теперь, как только появилась информация про мельдоний, все закричали, что россиян надо выгнать!

У нас еще осталась возможность завоевать золотые медали. И как только это замаячило на горизонте, возник скандал с мельдонием. Поэтому допустить, что его подмешали, я могу с большой вероятностью.

- Как это могло произойти, если спортсмены внимательно следят за тем, что если и пили?

- Вопрос в том, насколько сам спортсмен был внимательным. Можно расслабиться и в какой-то момент что-то не отследить. В Олимпийской деревне это сделать не так просто, но варианты всегда есть. Ту же «чужую» бутылку воды можно поставить ближе к спортсмену, чтобы он ее случайно взял.

- Сам Крушельницкий, как пишут СМИ, не исключает, что мельдоний подмешали еще до Пхенчхана – коллеги по команде, которых не взяли на ОИ. Такое возможно?

- Он может лучше знать. В моей карьере был случай, когда WADA отменило дисквалификацию девочке, которой кто-то из команды подсыпал огромное количество стрихнина. Было понятно, что сама она вряд ли стала себя травить, была на грани. Кто-то просто перестарался, решил сыпануть так сыпануть. Это было на ЧМ среди юниоров. К сожалению, такие случаи бывают.

- То есть версия, что препарат «подмешали» сейчас наиболее вероятная…

- Если хотели просто «поймать» наших спортсменов на допинге – можно было подсыпать что-то другое. Но когда ты знаешь, какой резонанс имеет мельдоний – он на слуху, а эффекта от него никакого, ни вреда ни пользы… Очень большая вероятность. Если бы что-то было, то точно не мельдоний. Если говорить про допинг как допинг, то точно не мельдоний.

- Теперь стоит ожидать нового витка «охоты на ведьм». Опять начнут обвинять российских спортсменов во всем подряд?

- Я боюсь, что да. К слову, именно этого опасались многие болельщики, которые говорили, что сборной не стоит ехать на ОИ. Очень боялись, что кто-то кому-то подмешает что-то, потому русских обвинят опять в употреблении допинга и команда с позором поедет домой. Стоит ли ехать, чтобы с нами это сделали? Такие предположения у болельщиков были.

Ранее керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзу ОИ-2018 в дабл-миксте. Эта медаль стала первой у россиян в керлинге. Сохранится ли награда в копилке российской сборной станет понятно завтра, после вскрытия допинг-пробы «Б» Крушельницкого.