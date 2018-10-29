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Композитор Владимир Бородин погиб в ДТП

29 Октября 2018 в 18:36
Композитор Владимир Бородин погиб в ДТП

Авария произошла в воскресенье, 28 октября, когда музыкант поехал в Солнечногорск с сыном и невесткой, передаёт RT. В их автомобиль на полном ходу въехала фура. Владимир сегодня под утро умер в реанимации, не приходя в сознание. Ему было 52 года.

Родственники Бородина остаются в тяжёлом состоянии в больнице.

Композитор известен такими песнями, как «Поздний вечер в Сорренто» и «Сто дней до приказа». 

НСН сообщала о смерти Николая Караченцова, которого похоронили в понедельник в Москве. Как рассказала агентству супруга артиста Людмила Поргина, Николай Петрович боролся за жизнь до последнего. 

«Это так, в 9 часов он скончался в больнице № 62, где мы живем уже целый месяц. Мы боремся с раковой опухолью, онкологической, но она победила его», - сообщила Людмила Поргина. 

Как рассказала НСН Елена Проклова, с уходом Николая Караченцова она потеряла большого друга. «Слова искреннего соболезнования родным и близким Николая Петровича. Для них это огромная потеря. Я хорошо знаю супругу Караченцова Людмилу Поргину, могу представить, как ей это тяжело. Хотя и для всех нас это огромная утрата. Когда твои друзья уходят не по старости, а вот так, в результате трагического несчастного случая, это совсем больно. Нам всем будет его не хватать. С большой любовью и уважением буду провожать этого большого Актера и большого Друга», - расплакалась Елена Проклова.


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