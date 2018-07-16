Комитет Госдумы по бюджету одобрил пенсионный законопроект правительства

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате одобрить правительственный законопроект по пенсионной реформе, передает RT. Проект закона предполагает в том числе постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 63 лет для женщин и до 65 лет – для мужчин.

Ранее сообщалось, что на данный момент власти 77 регионов дали положительное заключение на правительственный законопроект.

Кроме того, министр труда и соцзащиты Максим Топилин сообщил, что правительство намерено ежегодно выделять на переобучение людей предпенсионного возраста порядка 5 млрд рублей.