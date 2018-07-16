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Комитет Госдумы по бюджету одобрил пенсионный законопроект правительства

16 Июля 2018 в 14:45
Комитет Госдумы по бюджету одобрил пенсионный законопроект правительства

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате одобрить правительственный законопроект по пенсионной реформе, передает RT. Проект закона предполагает в том числе постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 63 лет для женщин и до 65 лет – для мужчин.

Ранее сообщалось, что на данный момент власти 77 регионов дали положительное заключение на правительственный законопроект.

Кроме того, министр труда и соцзащиты Максим Топилин сообщил, что правительство намерено ежегодно выделять на переобучение людей предпенсионного возраста порядка 5 млрд рублей.

 

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