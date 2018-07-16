На переобучение предпенсионеров правительство будет тратить 5 млрд рублей в год

Ежегодно на переобучение людей предпенсионного возраста правительство России планирует направлять порядка 5 млрд рублей. Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин во время заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам, передает РБК.

Ранее о необходимости выработать меры защиты людей, которым до выхода на пенсию осталось несколько лет, заявили в Общероссийском народном фронте, а также в партии «Единая Россия».

Правительство в настоящее время работает над пенсионной реформой. Проект закона об увеличении пенсионного возраста для женщин с 55 до 63 лет, а для мужчин с 60 до 65 направлен на рассмотрение в Госдуму. Изменения правительство предложило вводить поэтапно, начиная с 2019 года.