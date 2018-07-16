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Пенсионная реформа получила одобрение 77 регионов

16 Июля 2018 в 13:35
Пенсионная реформа получила одобрение 77 регионов

Правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста на данный момент получил положительные отзывы властей 77 регионов. Об этом сообщил глава профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает «Интерфакс». По словам Нилова, отрицательных отзывов в комитет не поступало.

Сам парламентарий отметил, что не поддерживает «пенсионный» законопроект.

Комитет ждет отзывы от всех субъектов до 17 июля. 16 июня правительство внесло в нижнюю палату проект закона, предлагающего, в том числе повысить возраст выхода на пенсию до 63 и 65 лет, пишет Ura.ru.

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