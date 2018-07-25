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Коллеги отмечают яркий талант умершего актера Исакова

25 Июля 2018 в 17:35

Актер Александр Исаков, скончавшийся в возрасте 39 лет, имел большой творческий потенциал, поскольку обладал многогранным мастерством. Своими впечатлениями об ушедшем артисте поделился с РИА Новости директор Государственного театра киноактера Сурен Шаумян. Он назвал Исакова талантливым и ярким артистом.

По словам Шаумяна, Александра любили все — от мала до велика, особенно дети — за роли в спектакле «Щелкунчик и мышиный король» и «Волшебная туфелька Золушки». Актёр также играл в самых востребованных у взрослых зрителей постановках театра. Александр Исаков известен также по ролям в фильмах и сериалах – «Холостяки», «Моя любовь», «Счастливы вместе».

Ранее стало известно, что актер скончался в результате осложнений после перенесённой пневмонии. Пользователи социальных сетей призывают привлечь к ответственности медиков, упустивших Александра Исакова. Похороны должны состояться в четверг, 26 июля.

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