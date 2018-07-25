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Соцсети просят наказать виновных в смерти актера Исакова

25 Июля 2018 в 15:33
Соцсети просят наказать виновных в смерти актера Исакова

24 июля ушел из жизни 39-летний актер Театра киноактера Александр Исаков. Большинству зрителей он известен не только, как театральный артист, а как сыгравший в сериале «Счастливы вместе».

Коллеги указали, что Исаков ушел из жизни в результате осложнений после двусторонней пневмонии, об этом сообщала НСН.

Сразу после сообщения о смерти актера соцсети взорвались призывами разыскать медиков, которые «не сумели в 21-м веке спасти от этой болезни».

Дни.ру пишут, что фолловеры выразили соболезнования родным и близким артиста. Некоторые привели в пример свои истории болезни и последствия некомпетентности врачей.

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