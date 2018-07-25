Среда
25 июля
USD 62.92
EUR 73.53
Горячие новости

С актером из «Счастливы вместе» простятся 26 июня

25 Июля 2018 в 07:31
С актером из «Счастливы вместе» простятся 26 июня

Актриса Государственного театра киноактера Наталья Тищенко сообщила в соцсети, что прощание с актером сериала «Счастливы вместе» Александром Исаковым состоится в Москве в четверг, 26 июля.

Церемония начнется в 11:30. Похоронят 39-летнего актера на Митинском кладбище, пишет URA.RU.

Александр Исаков умер после осложнений, вызванных пневмонией.

Он больше 15 лет проработал на сцене театра киноактера, но зрителям более известен, как актер из сериалов «Счастливы вместе», «Холостяки» и «Моя любовь». Коллеги, которые выражают свои соболезнования, говорят о нем, как о харизматичном и ярком актере.  

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.