С актером из «Счастливы вместе» простятся 26 июня

Актриса Государственного театра киноактера Наталья Тищенко сообщила в соцсети, что прощание с актером сериала «Счастливы вместе» Александром Исаковым состоится в Москве в четверг, 26 июля.

Церемония начнется в 11:30. Похоронят 39-летнего актера на Митинском кладбище, пишет URA.RU.

Александр Исаков умер после осложнений, вызванных пневмонией.

Он больше 15 лет проработал на сцене театра киноактера, но зрителям более известен, как актер из сериалов «Счастливы вместе», «Холостяки» и «Моя любовь». Коллеги, которые выражают свои соболезнования, говорят о нем, как о харизматичном и ярком актере.