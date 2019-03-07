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Хозяйка борделя. Волочкова входит в новую роль

7 Марта 2019 в 21:22
Хозяйка борделя. Волочкова входит в новую роль

Анастасия Волочкова решила принять участие в съемках фильма «Брат-3: Младший». Она согласилась на предложение шоумена Станислава Барецкого, который собирается снять продолжение известных лент режиссёра Алексея Балабанова.

Артистка должна сыграть владелицу салона интим-услуг, правда, она потребовала, чтобы на экране она красиво смотрелась, пишут «Дни.ру». Сам Борецкий готов был выполнить любое пожелание балерины, заверив, что она и так самая красивая женщина.

Уже известно, что в съёмках также примет участие хороший знакомый Волочковой – Никита Джигурда. Он должен исполнить роль наёмного убийцы, который отправляет на тот свет знаменитостей.

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Также в фильме можно будет увидеть следующих персонажей: Кирилла Руки-Базуки Терешина, лидер группы «Ленинград» Сергея Шнурова, националиста и бывшего бойца ММА Вячеслава Дацика, недавно вышедшего из заключения, а также Ольгу Бузову.


Руководитель кинокомпании «СТВ», продюсер фильмов «Брат» и «Брат-2» Сергей Сельянов в эфире НСН назвал идею Борецкого снять продолжение картин Балабанова «хамством, неуважением и глупостью».

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