Хозяйка борделя. Волочкова входит в новую роль

Анастасия Волочкова решила принять участие в съемках фильма «Брат-3: Младший». Она согласилась на предложение шоумена Станислава Барецкого, который собирается снять продолжение известных лент режиссёра Алексея Балабанова.

Артистка должна сыграть владелицу салона интим-услуг, правда, она потребовала, чтобы на экране она красиво смотрелась, пишут «Дни.ру» . Сам Борецкий готов был выполнить любое пожелание балерины, заверив, что она и так самая красивая женщина.

Уже известно, что в съёмках также примет участие хороший знакомый Волочковой – Никита Джигурда. Он должен исполнить роль наёмного убийцы, который отправляет на тот свет знаменитостей.

Также в фильме можно будет увидеть следующих персонажей: Кирилла Руки-Базуки Терешина, лидер группы «Ленинград» Сергея Шнурова, националиста и бывшего бойца ММА Вячеслава Дацика, недавно вышедшего из заключения, а также Ольгу Бузову.





Руководитель кинокомпании «СТВ», продюсер фильмов «Брат» и «Брат-2» Сергей Сельянов в эфире НСН назвал идею Борецкого снять продолжение картин Балабанова «хамством, неуважением и глупостью».