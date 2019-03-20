Касым-Жомарт Токаев стал президентом Казахстана

Касым-Жомарт Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана. Торжественная церемония прошла во время объединенного заседания двух палат парламента республики, передает RT.

Во вторник, 19 марта, Нурсултан Назарбаев в телеобращении к народу страны сложил с себя полномочия президента Казахстана.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с НСН назвал ожидаемой отставку президента Казахстана, он отметил, что слухи по этому поводу ходили давно.

