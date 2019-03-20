Среда
20 марта
USD 64.32
EUR 73
Горячие новости

Касым-Жомарт Токаев стал президентом Казахстана

20 Марта 2019 в 09:24
Касым-Жомарт Токаев стал президентом Казахстана

Касым-Жомарт Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана. Торжественная церемония прошла во время объединенного заседания двух палат парламента республики, передает RT.

Как Токаева готовили возглавить Казахстан

Во вторник, 19 марта, Нурсултан Назарбаев в телеобращении к народу страны сложил с себя полномочия президента Казахстана.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с НСН назвал ожидаемой отставку президента Казахстана, он отметил, что слухи по этому поводу ходили давно.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.