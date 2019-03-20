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Политика

Как Токаева готовили возглавить Казахстан

20 Марта 2019 в 09:23
Как Токаева готовили возглавить Казахстан
Заместитель директора Института стран СНГ рассказал НСН, почему председатель Сената сменил Назарбаева на посту президента Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев 20 марта вступил в должность президента Казахстана. Накануне Нурсултан Назарбаев, возглавлявший республику с 1990 года, назвал преемника «честным, ответственным и обязательным человеком», который знает страну, ее экономику и политику.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин предположил в эфире НСН, что Токаева давно уже готовили к посту президента Казахстана (слушайте аудио).

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«Его народ знает. Его элита знает. Более того, его знают не только в Казахстане, что для Назарбаева является важным. Он и в Китае поработал, и в ООН поработал, и министром иностранных дел. Полиглот, владеет пятью языками. Кстати, поработал и премьер-министром в течение трех лет. Я так понимаю, что шла достаточно целенаправленная подготовка человека к этому посту», — рассказал эксперт.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев с 16 октября 2013 года занимал пост председателя Сената Парламента Республики Казахстан. Нурсултан Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан с апреля 1990 года. В 2015 году он был переизбран на пятый президентский срок на досрочных выборах. На них он набрал 97,75% голосов избирателей.
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