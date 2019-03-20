Как Токаева готовили возглавить Казахстан

Касым-Жомарт Токаев 20 марта вступил в должность президента Казахстана. Накануне Нурсултан Назарбаев, возглавлявший республику с 1990 года, назвал преемника «честным, ответственным и обязательным человеком», который знает страну, ее экономику и политику.
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин предположил в эфире НСН, что Токаева давно уже готовили к посту президента Казахстана (слушайте аудио).
Напомним, что Касым-Жомарт Токаев с 16 октября 2013 года занимал пост председателя Сената Парламента Республики Казахстан. Нурсултан Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан с апреля 1990 года. В 2015 году он был переизбран на пятый президентский срок на досрочных выборах. На них он набрал 97,75% голосов избирателей.