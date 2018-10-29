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Караченцова похоронили рядом с космонавтом

29 Октября 2018 в 19:03
Караченцова похоронили рядом с космонавтом

Аплодисментами проводили в последний путь народного артиста России Николая Караченцова сотни поклонников. Могила актера – на Троекуровском кладбище, рядом с местом погребения космонавта Георгия Гречко и заслуженной артистки России Марины Голуб, пишут «Дни.ру». 

Церемония прощания с артистом проходила 29 октября в театре "Ленком", где с 1967 года служил Николай Петрович. В фойе "Ленкома" утопал в цветах портрет Караченцова. Рядом – многочисленные правительственные телеграммы со словами сочувствия: от Владимира Путина, Сергея Собянина, Владимира Мединского.

Как сообщала НСН, отпевание актера состоялось в понедельник, 29 октября. Обряд провёл патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке в Брюсовом переулке.

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил глубочайшие соболезнования родным и близким Николая Караченцова.

«Уважаемые Людмила Андреевна и Андрей Николаевич, примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вашу семью горем – кончиной Николая Петровича Караченцова», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля.

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