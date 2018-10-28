Отпевание Караченцова пройдет в московском храме Воскресения Словущего

Отпевание актера Николая Караченцова состоится в понедельник, 29 октября. Обряд проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке в Брюсовом переулке.

Народный артист РСФСР Николай Караченцов умер в пятницу, 26 октября, за день до своего 74-летия. Причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание.

Прощание с Караченцовым пройдет в понедельник в театре «Ленком». Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

Ранее жена артиста Людмила Поргина рассказала НСН, что последний месяц Караченцов жил в больнице №62, где до последнего боролся с раковой опухолью.



