Воскресенье
28 октября
USD 65.63
EUR 74.67
Горячие новости

Отпевание Караченцова пройдет в московском храме Воскресения Словущего

28 Октября 2018 в 14:49
Отпевание Караченцова пройдет в московском храме Воскресения Словущего

Отпевание актера Николая Караченцова состоится в понедельник, 29 октября. Обряд проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке в Брюсовом переулке.

Народный артист РСФСР Николай Караченцов умер в пятницу, 26 октября, за день до своего 74-летия. Причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание.

Прощание с Караченцовым пройдет в понедельник в театре «Ленком». Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

Ранее жена артиста Людмила Поргина рассказала НСН, что последний месяц Караченцов жил в больнице №62, где до последнего боролся с раковой опухолью.


Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.