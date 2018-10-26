Путин выразил соболезнования в связи со смертью Караченцова

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил глубочайшие соболезнования родным и близким Николая Караченцова.
«Уважаемые Людмила Андреевна и Андрей Николаевич, примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вашу семью горем – кончиной Николая Петровича Караченцова», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля.
Президент назвал артиста «настоящей звездой» кинематографа и театра «Ленком». Он так же отметил, что Караченцова любили миллионы людей и его смерть является невосполнимой утратой.Напомним, Народный артист РСФСР Николай Караченцов скончался на 74-м году жизни утром 26 октября в одной из столичных больниц. Уход артиста подтвердила его жена Людмила Поргина в эфире НСН. Прощание с Николаем Караченцовым пройдёт в театре «Ленком». Об этом сообщил его сын Андрей, передают РИА Новости.