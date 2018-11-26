Понедельник
26 ноября
USD 65.67
EUR 74.94
Горячие новости

Канада призвала РФ освободить украинские суда в Керченском проливе

26 Ноября 2018 в 06:15
Канада призвала РФ освободить украинские суда в Керченском проливе
Фото: НСН
Канада требует немедленного освобождения украинских судов, задержанных Россией в Керченском проливе. Об этом сообщила в Twitter глава канадского МИД Христя Фриланд, передает Североамериканское бюро НСН.

«Канада осуждает российскую агрессию по отношению к Украине в Керченском проливе. Мы призываем Россию немедленно ослабить напряженность, освободить задержанные суда и разрешить свободу передвижения. Канада непоколебима в своей поддержке суверенитета Украины», - заявила Фриланд.

Отметим, что ранее украинский министр иностранных дел Павел Климкин сообщил в Twitter, что проводит переговоры с иностранными партнерами, в том числе госпожой Фриланд, по вопросу конфликта в Азовском море.

Напомним, ранее Украина направила два артиллерийских судна класса «Гюрза» на помощь двум катерам и буксиру, которые якобы «столкнулись с российской агрессией», направляясь из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив. Из-за действий Украины Керченский пролив с утра закрыт для движения гражданских судов. Сенатор Франц Клинцевич заявил в беседе с НСН, что за украинской провокацией в российских территориальных водах стоит Вашингтон.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.