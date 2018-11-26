Канада призвала РФ освободить украинские суда в Керченском проливе

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«Канада осуждает российскую агрессию по отношению к Украине в Керченском проливе. Мы призываем Россию немедленно ослабить напряженность, освободить задержанные суда и разрешить свободу передвижения. Канада непоколебима в своей поддержке суверенитета Украины», - заявила Фриланд.
Отметим, что ранее украинский министр иностранных дел Павел Климкин сообщил в Twitter, что проводит переговоры с иностранными партнерами, в том числе госпожой Фриланд, по вопросу конфликта в Азовском море.
Напомним, ранее Украина направила два артиллерийских судна класса «Гюрза» на помощь двум катерам и буксиру, которые якобы «столкнулись с российской агрессией», направляясь из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив. Из-за действий Украины Керченский пролив с утра закрыт для движения гражданских судов. Сенатор Франц Клинцевич заявил в беседе с НСН, что за украинской провокацией в российских территориальных водах стоит Вашингтон.