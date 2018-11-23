Испания может заблокировать соглашение по выходу Британии из ЕС

Испанский премьер-министр Педро Санчес заявил, что не смог согласовать с британской коллегой Терезой Мэй соглашение по брекситу (выходу Великобритании из Евросоюза). Об этом он написал в Twitter.

Премьер Испании отметил, что после телефонного разговора с Мэй их позиции по-прежнему расходятся. Санчес подчеркнул, что правительство Испании продолжит защищать интересы своей страны.

«Если не будет никаких изменений, мы наложим вето на соглашение по брекситу», — цитирует испанского премьер-министра RT.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил, что проект декларации о будущих отношениях Великобритании и Евросоюза был согласован на уровне переговорщиков. Теперь он должен будет быть одобрен лидерами стран-членов ЕС на саммите 25 ноября.

К слову, ранее политолог Алексей Мухин рассказал НСН, как Туск неоднократно выступает в позиции «чуть ли не евроскептика».