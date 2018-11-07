Мухин: Демократы получили возможность третировать Трампа

Топ-1: Социологи выяснили, чего боятся россияне
Да, действительно, нынешняя ситуация в экономике стимулирует эти страхи и, на самом деле, в ближайшем будущем они будут только расти. Ведь внешний фон, в котором живет Россия, крайне тревожный. Но совершенно очевидно и другое: слухи и сплетни, которые распространяются в отношении нашей страны и ее действий на внешнеполитическом треке, мобилизуют население, и в дальнейшем, судя по всему, произойдет обратная реакция. Россияне сосредоточатся и перестанут бояться.
Топ-2: Госдепартамент США обсудит с Конгрессом введение новых санкций против России
Я тут только напомню, что Соединенные Штаты Америки, аргументируя тем, что у них нет средств, так и не уничтожили запасы своего химического оружия в отличие от России. Москва же выполняет практически все договоренности, касающиеся химического и бактериологического оружия досконально. А в это время Вашингтон замечен в разработке нового биологического оружия на территории республик постсоветского пространства. В частности, это касается Грузии и Украины
Так что, санкции, скорее всего, надо вводить в отношении США.
Топ-3: Республиканцы побеждают на выборах в США
Трамп уже похвастался, что это – великолепный результат. Однако, что касается нижней палаты парламента, демократы получили возможность чудить и третировать Трампа в ближайшем будущем. Так что, в этой связи ему не позавидуешь.
Топ-4: Туск заявил о вероятности выхода Польши из ЕС
Подчеркну, что заявление Туска транслирует газета Express, издание, которое часто публикует непроверенные слухи. Но, так или иначе, Дональд Туск в последнее время действительно выступает с позиции чуть ли не евроскептика, хотя, де-факто, является главой Европейского союза. Думаю, что эти его слова, либо слова, похожие на те, что ему приписывает газета Express, свидетельствуют об общем кризисе, который сейчас существует в Евросоюзе, и который не позволяет ЕС выступать, что называется, единым фронтом.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.