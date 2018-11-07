Мухин: Демократы получили возможность третировать Трампа

Политолог Алексей Мухин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.



Топ-1: Социологи выяснили, чего боятся россияне

Социологи выяснили, чего боятся россияне. Оказалось, что наибольшее беспокойство вызывает риск безработицы или снижения зарплаты. Так ответили 23% опрошенных. Далее в рейтинге располагаются возможное ухудшение экологической ситуации, неудовлетворение качеством жизни в своем населенном пункте и ограничение возможности выражать свои политические взгляды.

Да, действительно, нынешняя ситуация в экономике стимулирует эти страхи и, на самом деле, в ближайшем будущем они будут только расти. Ведь внешний фон, в котором живет Россия, крайне тревожный. Но совершенно очевидно и другое: слухи и сплетни, которые распространяются в отношении нашей страны и ее действий на внешнеполитическом треке, мобилизуют население, и в дальнейшем, судя по всему, произойдет обратная реакция. Россияне сосредоточатся и перестанут бояться.

Топ-2: Госдепартамент США обсудит с Конгрессом введение новых санкций против России

Госдепартамент США обсудит с Конгрессом введение новых санкций против России из-за «дела Скрипалей». Пресс-секретарь Госдепа США Хизер Науэрт заявила, что они намерены действовать в соответствии с законом о нераспространении химического и биологического оружия, требующего введения дополнительных санкций.

Я тут только напомню, что Соединенные Штаты Америки, аргументируя тем, что у них нет средств, так и не уничтожили запасы своего химического оружия в отличие от России. Москва же выполняет практически все договоренности, касающиеся химического и бактериологического оружия досконально. А в это время Вашингтон замечен в разработке нового биологического оружия на территории республик постсоветского пространства. В частности, это касается Грузии и Украины

Так что, санкции, скорее всего, надо вводить в отношении США.

Топ-3: Республиканцы побеждают на выборах в США

По предварительным данным, на промежуточных выборах в США Республиканская партия, кандидатом от которой был президент Дональд Трамп, сохранит большинство в сенате. Однако потеряет контроль над нижней палатой парламента.

Трамп уже похвастался, что это – великолепный результат. Однако, что касается нижней палаты парламента, демократы получили возможность чудить и третировать Трампа в ближайшем будущем. Так что, в этой связи ему не позавидуешь.

Топ-4: Туск заявил о вероятности выхода Польши из ЕС

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Польша может выйти из Евросоюза из-за конфликта с Брюсселем. Об этом сообщает газета Express. По словам Туска, есть «очень серьезная угроза» того, что выход Польши из ЕС произойдет «случайно».

Подчеркну, что заявление Туска транслирует газета Express, издание, которое часто публикует непроверенные слухи. Но, так или иначе, Дональд Туск в последнее время действительно выступает с позиции чуть ли не евроскептика, хотя, де-факто, является главой Европейского союза. Думаю, что эти его слова, либо слова, похожие на те, что ему приписывает газета Express, свидетельствуют об общем кризисе, который сейчас существует в Евросоюзе, и который не позволяет ЕС выступать, что называется, единым фронтом.









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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.