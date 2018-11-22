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Лондон и Брюссель договорились об отношениях после Brexit

22 Ноября 2018 в 14:00
Лондон и Брюссель договорились об отношениях после Brexit

Великобритания и Евросоюз согласовали проект декларации об отношениях после брексита, заявил глава Евросовета Дональд Туск.

Как написал Туск в Twitter, он направил 27 странам Евросоюза проект политической декларации о будущих отношениях между Великобританией и ЕС.

«Президент Еврокомиссии сообщил мне, что она была согласована на уровне переговорщиков и одобрена на политическом уровне, в целом», — сообщил глава Евросовета.

Теперь декларацию должны принять лидеры стран-членов ЕС на саммите, назначенном на 25 ноября. 

Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Польша может выйти из Евросоюза из-за конфликта с Брюсселем. По его словам, есть «очень серьезная угроза» того, что выход Польши из ЕС произойдет «случайно». Политолог Алексей Мухин рассказал НСН, как Туск неоднократно выступает в позиции «чуть ли не евроскептика».

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