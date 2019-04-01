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Гроб с телом женщины привезли к администрации Рязани

1 Апреля 2019 в 16:42
Гроб с телом женщины привезли к администрации Рязани

Родные скончавшейся 28 марта жительницы Рязани Ирины Фокиной привезли гроб с останками умершей к зданию местной администрации. Как сообщает «Свободная пресса», родственники убеждены в том, что в скоропостижной кончине 51-летней женщины виновны власти.

Отмечается, что Фокина занималась перевозками. В последнее время, по словам близких покойной, она испытывала стресс из-за конфликта с чиновниками. Также утверждается, что на неё было оказано давление, помимо этого на предпринимательницу подали в суд, обвинив в незаконном ведении бизнеса.

Добавим, власти города уже обещали оказать родным покойной необходимую помощью.

Ранее в эфире НСН президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Кодыш прокомментировал инцидент в Самаре, где женщина привезла тело покойного мужа к зданию регионального правительства. Ей не хватало денег на похороны супруга.

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