«Откуда 50 тысяч?»: Эксперт напомнил, что россиян хоронят бесплатно

ФОТО: Предоставлено депутатом собрания представителей Красноярского района Самарской области Азатом Туймасовым

Президент Союза похоронных организаций и крематориев России в беседе с НСН связал «вымогательство» 50 тысяч рублей за похороны с переделом рынка ритуальных услуг в Самаре.

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию регионального правительства, после того, как не смогла похоронить его из-за высокой стоимости ритуальных услуг. Как пишет РИА Новости, женщина отметила, что с неё потребовали 50 тысяч рублей. Поскольку она одна занимается воспитанием ребёнка и ограничена в средствах, найти нужную сумму ей не удалось.

Отмечается, что депутат собрания представителей Красноярского района Самарской области Азат Туймасов был очевидцем инцидента на кладбище, после которого гроб с телом умершего было решено отвезти к зданию правительства. По его словам, женщина обратилась к его знакомому, который работает в сфере ритуальных услуг, с просьбой похоронить покойного и получила от него направление на кладбище «Рубежное». Однако в день похорон туда приехали около 20-30 человек, которые не дали выкопать могилу. Саму женщину вообще не пустили на кладбище, предложив провести похороны на следующий день. После этого жительница Самары, «не зная, что её делать», отвезла гроб к зданию регионального правительства.

Комментируя произошедший инцидент, президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Кодыш заявил НСН, что это вопиющий случай, потому что в России хоронят абсолютно всех людей, даже неопознанных. Однако при этом он добавил, что ритуальные услуги могут стоить по-разному.

«В некоторых случаях очень дорого. Кто-то выбирает гроб не за 4 или 15 тысяч, а за триста. Машину может заказать не обычную, а Lincoln. Он стоит уже других денег. У нас такое серьёзное расслоение в обществе. Но не стоит забывать о том, что у нас есть гарантированный перечень [услуг] на захоронение, который утверждается местными властями. Например, в Москве он составляет около 18 тысяч. В Санкт-Петербурге 12 или 14 тысяч. Кремация стоит дешевле на 2-3 тысячи. Есть люди одинокие или те, которые отказываются хоронить, потому что нет денег. Есть люди безродные и неопознанные. У нас всех хоронят», - отметил собеседник НСН.

По словам Павла Кодыша, с 50-тью тысячами, которые требовали от женщины за похороны супруга, нужно разобраться.

«Может, в Самаре идёт передел рынка ритуальных услуг? Ну, вы сами подумайте, что денег вывезти гроб к дому правительства у неё хватило, а на кладбище привезти – нет. Тут, видимо, не в деньгах дело. И мне вообще непонятно, за что у неё могли требовать 50 тысяч. Для меня это единичный случай. Могу предположить, что он каким-то образом может быть связан с переделом рынка ритуальных услуг. Также эти деньги мог попросить кто-либо на кладбище за то, чтобы похоронить человека в конкретном месте. Кроме того, может идти речь и о подготовке места захоронения: снятие старого памятника, сведение огранки в сторону и так далее. Это, конечно, стоит каких-то денег, но не этих», - подчеркнул эксперт.

Резюмируя, собеседник НСН ещё раз напомнил, что есть гарантированный перечень [услуг] на захоронение. Однако он подчеркнул, что есть и платные услуги морга, но они не относятся к ритуальным.

«Человека привозят в морг, вскрывают, для того, чтобы установить причину смерти. После этого выдаётся медицинское свидетельство. Помыть, переодеть человека, нанести косметику – это будет стоить около трёх тысяч. Могли попросить за это денег, но не 50 тысяч», - заключил президент Союза похоронных организаций и крематориев России.

Добавим, в настоящий момент, по словам женщины, гроб с телом её супруга находится в ритуальном зале в Самаре, а она уехала в Тольятти, где живет вместе с ребенком. Теперь она планирует похоронить супруга в другом месте – на кладбище в деревне.

Между тем, губернатор Дмитрий Азаров поручил департаменту по борьбе с коррупцией и главе города «жестко» разобраться в произошедшем. Он также распорядился оказать поддержку родственникам умершего. Полиция начала проверку инцидента. В свою очередь, жительница Самара добавила, что региональные власти действительно предлагали ей помощь после случившегося, однако она заявила, что больше в ней не нуждается.