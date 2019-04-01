Рязанский губернатор отказался разбираться с гробом у здания администрации

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов в беседе с НСН прокомментировал скандальный инцидент у здания городской администрации, к которому доставили гроб с телом женщины.

К зданию администрации Рязани привезли гроб. Родственники и коллеги скончавшейся 51-летней Ирины Фокиной обвинили в смерти женщины судившихся с ней чиновников. Отмечается, что Фокина занималась перевозками. В последнее время, по словам близких покойной, она испытывала стресс из-за конфликта с чиновниками. Как сообщала «Областная Рязанская Газета», женщина несколько лет назад организовала пассажирские перевозки по одному из городских маршрутов. Однако, по мнению родных и коллег, это не понравилось городским властям, и они начали «травлю» при помощи транспортного надзора. Также сообщалось, что на предпринимательницу подали в суд, обвинив в незаконном ведении бизнеса.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов в беседе с НСН заявил, что его дополнительная реакция на произошедшее у здания администрации Рязани будет излишней.

«У родственников, которые скорбят, наверное, есть свои причины это сделать. Это, в первую очередь, к ним вопрос о том, почему они так сделали. Также вопрос к городской власти: почему она вела судебные споры с этой, к сожалению, скончавшейся женщиной. Хотя в наших СМИ он уже освещён. А моя дополнительная реакция в данном случае будет излишней. Она лишь будет подстёгивать интерес средств массовой информации. А это – точно не моя задача и не моё стремление. И какая реакция должна быть с моей стороны я тоже не очень понимаю», - сообщил собеседник НСН.

Резюмируя, Николай Любимов подчеркнул, что необходимость оптимизировать транспортные пассажирские потоки есть. И этим уже занимаются городские власти.

«Это, в первую очередь, их задача. А всё, что связано с этим случаем [появлением гроба у здания администрации Рязани], то это вопрос не ко мне», - заключил губернатор Рязанской области.

Между тем, как отмечает РБК, предпринимательница Ирина Фокина, чье тело привезли к администрации Рязани, лишилась свидетельства на маршрутные перевозки из-за нарушений требований законодательства. Об этом заявила руководитель пресс-службы администрации Рязани Ирина Щербакова.